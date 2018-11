Ifølge Donald Trump har CIA "en fornemmelse" af, hvad der skete, men ingen konklusion om drab på journalist.

Præsident Donald Trump afviser ifølge BBC meget bestemt, at efterretningstjenesten CIA har konkluderet, at den saudiarabiske kronprins gav ordrer til drab på journalist. Embedsmænd har sagt til amerikanske medier, at en sådan operation ville have krævet kronprinsens accept.

- De konkluderede det ikke, siger Trump i en kommentar til CIA's angivelige rapport om drabet på journalisten Jamal Khashoggi.

- De har en fornemmelse af, hvad der skete. Jeg har rapporten. De har ikke konkluderet noget. Jeg ved ikke, om nogen vil være i stand til at konkludere, at kronprinsen gjorde det, siger han og tilføjer:

- Men om han gjorde det eller ej, så benægter han det. Hans far, kongen, benægter det meget heftigt.

Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, siger, at Trumps udtalelser betyder, at den amerikanske præsident "vil vende det blinde øje til, uanset hvad der sker".

Den tyrkiske udenrigsminister siger samtidig, at EU's reaktioner på drabet har været "kosmetiske".

Jamal Khashoggi blev dræbt 2. oktober i det saudiarabiske konsulat i Istanbul. Saudi-Arabien siger, at drabet blev udført af en gruppe, som ikke havde fået ordre til det.

Trumps udtalelser kommer samtidig med, at den saudiarabiske kronprins indledte en regional rundrejse i Mellemøsten med udgangspunkt i De Forenede Arabiske Emirater.

Kronprinsen ventes også at deltage i G20-topmødet for verdens ledere i Buenos Aires sidst på måneden. Trump og Tyrkiets præsident, Tayyip Recep Erdogan, og lederne af de store europæiske lande vil deltage i mødet.

Washington Post skrev for en uge siden, at CIA var nået frem til den konklusion, at systemkritikeren Khashoggi blev dræbt på ordre fra Saudi-Arabiens kronprins.

Ifølge avisen var CIA's vurdering den hidtil mest håndfaste, som knyttede kronprinsen til drabet.

/ritzau/