En hyldest for amerikanske krigsveteraner udviklede sig søndag til buh-råb, da Donald Trumps ansigt blev vist på storskærmen.

Den amerikanske præsident havde taget sin hustru, Melania, i hånden og havde dristet sig til at tage til baseball-kamp for at se Washington Nationals tage imod Houston Astros.

Selvom Nationals hjemmebane ligger placeret yderst tæt på Det Hvide Hus, er det første gang, at Donald Trump besøger stadionet i Washington, hvor hovedparten er borgerne støtter Demokraterne.

Og hans debut på gik altså som nævnt heller ikke stille for sig.

Donald Trump og senator David Perdue (højre) samt Melania Trump (siddende til venstre) under baseball-kampen. Foto: TASOS KATOPODIS Vis mere Donald Trump og senator David Perdue (højre) samt Melania Trump (siddende til venstre) under baseball-kampen. Foto: TASOS KATOPODIS

Da kameraet under pause-hyldesten zoomede ind på Trump og førstedamen, smilede parret og gav tommelfingeren op, mens klapsalverne til de amerikanske veteraner forsvandt, og lyden af buh-råb i stedet blev højere og højere.

Det skriver Sky News.

Derudover råbte de utilfredse tilskuere 'lås ham inde', mens plakater med budskaber som 'Veteraner støtter rigsret' og 'Stil Trump for rigsretten' dukkede op på tribunerne.

Plakaterne henviste til det faktum, at Donald Trump bliver beskyldt for at have presset Ukraine til at finde snavs om demokraten Joe Biden, der på nuværende tidspunkt står til at blive sit partis kandidat til præsidentvalget næste år.

Donald Trump til baseball-kampen den 27. oktober. Foto: Patrick Smith Vis mere Donald Trump til baseball-kampen den 27. oktober. Foto: Patrick Smith

Donald Trump er dog ikke en mand, der er lige til at slå ud.

Det karaktertræk viste han også til baseball-kampen, hvor han tilsyneladende ikke lod sig røre af buh-råbene og i stedet blot fortsatte med at vinke og smile.

Donald Trump og Melania forlod dog kampen, inden den sluttede.

Du kan se en video af, hvordan Donald Trump reagerede på buh-råbene herunder: