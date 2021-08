Ved sit eget rally natten til søndag dansk tid, blev han ramt af buen og en decideret latterliggørelse.

»Jeg anbefaler jer at tage vaccinerne.«

Sådan lød det fra Donald Trumps selv til sit rally i delstaten Alabama. En udmelding, der langt fra blev budt varmt velkommen af deltagerne ved arrangementet.

I Alabama har de store problemer med deltavarianten, der spreder sig hyppigt i delstaten, hvor en stor del af kritisk over for, at lade sig vaccinere mod corona. Det kan man tydeligt høre i videoklippet fra begivenheden i Alabama øverst i artiklen.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump taler ved et rally i Cullman, Alabama. Foto: MARVIN GENTRY

»Jeg forstår, at I har fuldstændig frihed. Det gør jeg, og I skal gøre, hvad I vil,« fortsatte Trump, inden han igen slog fast, at han anbefaler, at man bliver vaccineret:

»Men jeg anbefaler at tage vaccinerne. Jeg gjorde det, det er godt, bliv vaccineret.«

Den tidligere amerikanske præsident blev vaccineret, efter han havde været indlagt på hospitalet med covid-19 i oktober sidste år. Han reagerede på de mange tilråb med at sige, at han nok skal være den første til at fortælle, hvis ikke vaccinen virker.

I Alabama kom det frem i denne uge, at 85 procent af de indlagte coronapatienter i delstaten er uvaccinerede, og at de har set en stigning af covid-tilfælde blandt børn.

Den gentagende skepsis for coronavaccinerne i de amerikanske sydstater prøver de også at bekæmpe i Texas. Her kæmper de også med et stigende smittetal og politisk uro angående coronavaccinerne.

Den republikanske guvernør i Texas Greg Abbot gik derfor ud og sagde, at han var testet negativ for covid-19 blot fire dage efter, at han blev testet positiv – og at en coronavaccine var skyld i, at han hurtigt kom af med sygdommen.

»Jeg fik at vide, at min infektion var kort og mild på grund af den vaccine, som jeg modtog,« siger Greg Abbot i en video på Twitter.