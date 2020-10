I en video på Twitter takker præsident Donald Trump for den "enorme støtte", han har modtaget efter at være blevet testet positiv for coronavirus.

- Jeg skal til Walter Reed-hospitalet. Jeg synes, at jeg har det rigtig godt, men vi skal sørge for, at tingene går, som de skal, siger han og tilføjer, at også førstedamen, Melania Trump, har det godt.

Videoen er lagt op, kort tid efter at en afslappet Trump selv gik fra Det Hvide Hus ud til en helikopter, der skal flyve ham til militærhospitalet Walter Reed i Maryland, hvor han ud fra et forsigtighedsprincip skal tilbringe de næste par dage.

Tidligt fredag morgen dansk tid kom det frem, at Donald Trump og førstedame Melania Trump begge er smittet med coronavirus.

Se videoen her:

pic.twitter.com/B4H105KVSs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

