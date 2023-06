Donald Trump gjorde det igen.

Stjal dagsorden natten til fredag dansk tid ved selv at gå ud og meddele, at han er blevet tiltalt i sagen om de hemmelighedsstemplede dokumenter.

»Man skal lægge mærke til, at Trump håndterer sagen på samme måde, som vi har set ham gøre det i New York,« siger Anders Agner, chefredaktør på Kongressen.com, med henvisning til sagen om tys-tys-penge til pornoskuespilleren Stormy Daniels tidligere på året:

»Formelt set skal han første møde i retten på tirsdag i Miami, men det er fredag i dag, og allerede nu er Trump i gang med at sætte rammen for historien: Han er gået i gang med at politisere den.«

Også NBC News bemærker, at Donald Trump virkede »velforberedt« i forbindelse med nattens udmelding, der overhalede myndighederne indenom:

Først kom et opslag på hans eget sociale medie, Truth Social, med de indledende ord: 'Den korrupte Biden-administration har informeret mine advokater om, at jeg er blevet tiltalt.' Dernæst fulgt en mail til støtterne med en opfordring om at give en bidrag med henvisning til netop tiltalen. Siden fulgte en fire minutter lang video, hvori Donald Trump erklærede, at 'jeg er en uskyldig mand'.

Samlet set giver det et billede af ekspræsidentens dagsorden, lyder det fra Anders Agner fra Kongressen.com.

»Allerede inden sagen formelt er startet, begynder han at spinne på den: 'Det er en heksejagt, demokraterne og præsident Joe Biden prøver at stoppe mig', siger Anders Agner:

»Han prøver at få sagen til at handle om noget helt andet. For hvis sagen rent faktisk får lov at handle om det, den reelt handler om, så er det jo meget alvorligt for ham.«

Op til ti års fængsel Et af de syv anklagepunkter mod Donald Trump skulle være relateret til samme sektion i spionagelovgivningen, som også Jack Teixeira er tiltalt efter. Det var den 21-årige mand, der tidligere i år blev anholdt for at have affotograferet hemmelige dokumenter fra Pentagon og efterfølgende delt dem på sociale medier. Læs mere om det her Det sagde Donald Trumps advokat Jim Trusty bekræftet. Eksempelvis tv-stationen NBC News har også skrevet, at det skulle være tilfældet. Strafferammen for at have brudt den pågældende del af spionagelovgivningen, 18 U.S.C. 793, er på op til ti års fængsel.

Spørgsmålet er så, om det virker.

Her er svaret: Delvist. Og mest af alt på den korte bane, fordi de loyale Trump-støtter bakker op, uanset hvad der sker.

Men på den længere bane vil sagen kunne ende med at blive en belastning i den afgørende tid op til præsidentvalget i november næste år, lyder vurderingen.

»Hvis han bliver kendt skyldig, er det selvfølgelig alvorligt nok, men i et politisk perspektiv i forhold til den sidste del af valgkampen er det noget virkeligt skidt for Trump,« siger Anders Agner.

Donald Trump har erklæret sin uskyld. Foto: Andy Buchanan/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump har erklæret sin uskyld. Foto: Andy Buchanan/AFP/Ritzau Scanpix

Allerede til marts begynder tys-tys-sagen i retten, og et retsligt opgør om de hemmelige dokumenter venter altså også forude, mens Donald Trumps rolle i sagerne om henholdsvis valgsvindel i staten Georgia og stormen på Kongressen ligeledes kan ende foran en dommer.

»Mange republikanske vælgere kan godt lide at tænke på, at partiet repræsenter ‘lov og orden’, og jo flere sager, der kører op til valget, jo mere vil det jo minde de kritiske vælgere om, hvorfor de ikke skal stemme på ham igen,« siger Anders Agner.

Det samme mener Jørn Brøndahl, professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

Han påpeger også, hvordan retssagerne kan blive katastrofal i Donald Trumps jagt på stemmerne fra midtervælgerne.

»Det er jo et absurd scenario, at nu kommer der simpelthen en valgkamp, mens de her retssager samtidig vil køre,« siger han.

»Og at forestille sig en præsidentkandidat blive idømt en eventuel fængselsstraf under valgkampen … det virker jo surrealistisk.«