»Hvis livet giver dig citroner, så lav saftevand ud af dem.«

Sådan cirka lyder et amerikansk mundhæld. Og der er præcis, hvad den rigsretstruede præsident, Donald Trump nu gør. Han vender ulempen til sin egen fordel.

Lige før midnat tirsdag bekendtgjorde én af Trumps værste politiske fjender, den demokratiske leder, Nancy Pelosi således, at hun nu officielt vil undersøge muligheden for en rigsretssag imod den siddende præsident, Donald J. Trump. Og bare minutter senere tikkede denne SMS-besked ind hos over 50 millioner Trump-supportere:

»Til de udvalgte får. Dette er kun henvendt til de mest loyale supportere. Heksejagten fortsætter. Mens demokraterne blot kæmpe imod Donald Trump, kæmper præsidenten for dig. Støt genvalgskampagnen i 2020. FIRE ÅR MERE.«

Den demokratiske leder Nancy Pelosi leder kampen imod Trump. Foto: JIM LO SCALZO - EPA Vis mere Den demokratiske leder Nancy Pelosi leder kampen imod Trump. Foto: JIM LO SCALZO - EPA

Demokraternes nu officielle krav om en retsretssag startede, da en såkaldt wistleblower (an anonym kilde) anklagede Donald Trump for at afpresse Ukraines præsident til at finde snavs på sin mest magtfulde modstander ved 2020-valget, Joe Biden.

Sandsynligheden for en egentlig retssag (blot den tredie af sin slags i amerikansk historie) er stadig lille. Nancy Pelosi har endnu ikke de nødvendige stemmer. Og en eventuel skyldig-dom er ifølge samtlige eksperter ren utopi.

Og truslen om en rigsretssag er ifølge avisen New York Times mest af alt principiel. Demokraterne vil demonstrere, at de ikke længere vil finde sig i dét, de ser som Donald Trumps lovbrud. Men der er endnu ikke sikkert, hvem, der vil vinde denne kamp om principper.

»Jeg tror, at dette kan fælde præsidentkandidat Joe Biden og ikke præsident Donald Trump,« siger Scott Detrow fra USAs største radiostation, NPR.

Alexandria Ocasio-Cortez er ét af de 175 demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus, der går ind for en rigsretssag imod Donald Trump. Foto: WIN MCNAMEE - AFP Vis mere Alexandria Ocasio-Cortez er ét af de 175 demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus, der går ind for en rigsretssag imod Donald Trump. Foto: WIN MCNAMEE - AFP

»En rigsretssag sætter gang i Trumps kernevælgere og får traditionelt midtsøgende vælgere til at vælge side. De fleste amerikanske vælgere, både demokrater og republikanere, går IKKE ind for en regsretssag. Og resultatet kan meget vel blive det modsatte af dét, demokraterne håber på - genvalg af Donald Trump,« siger Scott Detrow i programmet 'Morning Edition'.

Kun to præsidenter, Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1998 er tidligere blevet stillet for en rigsret. Og hverken Jackson eller Clinton blev fundet skyldig.

Ifølge den anonyme whistleblower-anklage truede Donald Trump sin ukrainske modpart med at tilbageholde det, der svarer til 2,5 milliard danske kroner i militær støtte, hvis ikke Ukraine aktivt forsøgte at finde noget politisk snavs på modkandidat Joe Biden og dennes søn, Hunter Biden.

For at bevise sin uskyld vil Donald Trump senere i dag offentliggøre en udskrift af den telefonsamtale, hvori truslen angiveligt fandt sted. Men dette tilfredsstiller ikke præsidentens modstandere.

Demokratiske Nancy Pelosi og republikanske Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN, SAUL LOEB - AFP Vis mere Demokratiske Nancy Pelosi og republikanske Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN, SAUL LOEB - AFP

Således forlanger Nancy Pelosi at se hele det indtil videre hemmeligholdte anklageskrift. Og ifølge radiokanalen NPR vil samtlige eventuelt indblandede over de næste uger og måske måneder bliver afhørt af kongressens retsudvalg.

Og først da, vil den endelig afsteming om en rigsretssag finde sted i Repræsentanternes hus. Her har Pelosi i dag godt 198 stemmer for en rigsretssag. For at få forslaget vedtaget kræves 218 stemmer.