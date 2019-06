Den amerikanske præsident opfordrer briterne til at sætte EU stolen for døren, hvis ikke krav bliver opfyldt.

Den britiske regering bør nægte at betale regningen for brexit, hvis ikke EU's stats- og regeringschefer går med til at opfylde Storbritanniens krav i forhandlingerne.

Så kontant lyder opfordringen fra USA's præsident, Donald Trump, i et interview med den britiske avis The Sunday Times.

I interviewet siger Trump, at den næste britiske premierminister ganske enkelt bør "vende ryggen" til EU's forhandlere, hvis Storbritannien ikke får, hvad man kræver.

Regningen for brexit anslås til at være på omkring 39 milliarder britiske pund, svarende til omkring 330 milliarder kroner.

- Hvis jeg var dem, så ville jeg ikke betale. Det er en enormt beløb, siger Trump.

Når briterne efter planen udtræder af EU 31. oktober, forventes det, at man betaler for blandt andet flytningen af en række EU-agenturer fra Storbritannien til andre medlemslande.

I tillæg siger Trump, at den kontroversielle brexit-tilhænger og leder af Brexitpartiet, Nigel Farage, bør lede den næste runde af forhandlinger med EU om brexit.

- Jeg kan rigtig godt lide Nigel. Han har en masse at byde på. Han er en klog person, siger den amerikanske præsident om Farage, der var en af de primære forkæmpere for brexit under afstemningen i 2016.

Ifølge Trump bør briterne - med Farage som chefforhandler i Bruxelles - gå efter et hårdt brexit uden skilsmisseaftale.

Han medgiver dog, at det ikke står lige for at sende brexitilhængeren ind i forhandlingerne.

Interviewet med The Sunday Times kommer, få dage før Trump indleder et statsbesøg i Storbritannien.

Briterne skulle oprindeligt have forladt EU 29. marts, men datoen for udtræden blev udskudt i 11. time.

Den britiske premierminister, Theresa May, har meddelt, at hun trækker sig som konservativ partiformand og premierminister, efter at hun gentagne gange har lidt nederlag ved afstemninger i Underhuset om hendes udkast til en skilsmisseaftale.

Hendes afløser på begge poster skal findes ved en afstemning blandt konservative parlaments- og partimedlemmer i juli.

/ritzau/