Præsident Donald Trump mødtes onsdag med den irske premierminister for at drøfte brexit.

USAs præsident, Donald Trump, besøgte onsdag Irland for første gang i sin tid som præsident.

Her forsikrede han den irske premierminister, Leo Varadkar, om, at Storbritanniens farvel til EU vil tage sig fint ud med Irland som naboland.

Det skriver det irske medie RTE.

Et af de helt store problemer ved brexit-forhandlingerne er den 500 kilometer lange grænse mellem Irland, der er et EU-land, og Nordirland, der forlader EU sammen med det øvrige Storbritannien.

Leo Varadkar udtrykte på mødet, der foregik i lufthavnen, bekymring over situationen.

Men Trump forsøgte at mane bekymringen i jorden.

- Jeg tror, at det hele vil fungere, det vil fungere meget godt og også for dig, med din mur og din grænse, sagde Donald Trump ifølge RTE.

Dermed sammenlignede han tilsyneladende USA's grænsesituation til Mexico med situationen mellem Irland og Storbritannien.

Her sprang den irske premierminister ind for at sige, at det sidste, man ønsker, er en mur ved grænsen.

Inden Trumps møde med Irlands premierminister fortalte præsidenten, at han mener, at grænsen bør forblive, som den er.

- Måden (grænsen) virker på nu, er god. Man vil forsøge at holde det på den måde, og jeg ved, det er vigtigt punkt i brexit-forhandlingerne. Jeg er sikker på, at det kommer til at fungere godt, sagde Trump til de fremmødte journalister.

I dag er der en usynlig grænse mellem de to lande. EU og Storbritannien vil undgå en hård grænse med bomme og kontrol - dels fordi det vil føre til masser af besvær i dagligdagen, og dels af frygt for en genopblussen af den væbnede konflikt i grænseregionen.

/ritzau/