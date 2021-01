Præsident Trump bliver udelukket fra at offentliggøre indhold på YouTube i mindst syv dage.

Det skriver The New York Times.

Det sociale medie har suspenderet præsidentens kanal, skriver avisen.

Det sker på grund af en frygt for »fortsat potentiel vold.«

Breaking News: YouTube suspended President Trump’s channel from uploading new content for at least seven days over concerns about the “ongoing potential for violence.”https://t.co/JTmgOHHKEt — The New York Times (@nytimes) January 13, 2021

Dermed følger YouTube Twitter, Facebook og andre sociale medier, som har udelukket præsidenten fra at publicere indhold efter optøjerne i Washington i sidste uge.

Mange mener, at præsidenten er ansvarlig for stormløbet mod Kongressen, hvor fem mennesker mistede livet, fordi han kort inden opfordrede demonstranterne til at gå mod Capitol Hill og forhindre, at politikerne »stjal valget« fra ham.