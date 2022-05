Donald Trump spurgte om det igen og igen.

»Det var så dumt, at man næsten ikke kan sætte ord på det,« som en tidligere medarbejder siger.

Magasinet Rolling Stone udruller nu, hvordan den tidligere præsident i begyndelsen af sin tid i Det Hvide Hus skulle have været særdeles optaget af et helt specielt emne.

Og det var noget, som Donald Trump adskillige gange nærmest »afhørte« embedsmænd og sikkerhedsrådgivere om:

Om Kina mon havde en form for hemmelig teknologi – måske endda et våben – der var i stand til at udløse store orkaner og derefter bruge dem mod USA? Og om USA i så fald kunne betragte det som en krigshandling og derfor gøre gengæld?

Det skulle især være spørgsmål, der optog i Donald Trump i det første år som præsident efter indsættelsen i januar 2017 »og sporadisk dukkede op« i hvert fald også 2018.

»Jeg var ikke af den opfattelse, at han jokede,« som en kilde siger til Rolling Stone, der har anonymiseret de personer med insiderviden om emnet.

Som det også lyder fra en af kilderne:

Donald Trump har endnu ikke officielt meldt ud, om han igen vil være præsidentvalg. Foto: SCOTT OLSON Vis mere Donald Trump har endnu ikke officielt meldt ud, om han igen vil være præsidentvalg. Foto: SCOTT OLSON

»Jeg var på et tidspunkt til stede, da han spurgte, om Kina lavede orkaner, der kunne bruges mod os. En fyr i lokalet svarede: 'Ikke efter min bedste overbevisning, sir', og jeg prøvede bare at holde masken, indtil jeg kom tilbage til mit eget kontor. Jeg ved ikke, hvor han havde hørt om det.«

To af de kilder siger videre til magasinet. at da Donald Trump kom længere ind i sit andet år som præsident, begyndte han at droppe spørgsmålene om, det blevet kaldt 'orkanpistolen'. Han begyndte endda at joke med det.

Men Donald Trump var alligevel ikke helt færdig med sin besættelse af orkaner.

For senere i sin præsidenttid skulle han også have gentagende gange have spurgt ind til, om det mon ville være muligt at bruge atomvåben mod orkaner for at få dem til at gå i opløsning. Det skete i 2019.

Donald Trump stoppede som præsident i 2021. Han har endnu ikke officielt meldt ud, om han har tænkt sig at stille op ved det kommende valgi 2024.