USA's præsidentpar besøger Indien senere i februar. Trump har tæt forhold til premierminister Narendra Modi.

USA's præsident, Donald Trump, besøger Indien den 24. og 25. februar. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge Reuters.

Det bliver Trumps første besøg i Indien, der også er kendt som verdens største demokrati, som præsident.

Førstedame Melania Trump deltager i besøget, hvis formål er at styrke det "strategiske partnerskab" mellem de to lande. Det fremgår af meddelelsen fra præsidentboligen.

Præsidentparret vil under besøget gøre stop i Indiens hovedstad, New Delhi, og den vestlige stat Gujarat. Indiens premierminister, Narendra Modi, stammer fra Gujarat, som også var uafhængighedsikonet Mahatma Gandhis hjemstat.

Modi og Trump har udviklet et tæt forhold i de godt to år, der er gået, siden Trump under sit første besøg i Asien som præsident i oktober 2017 mødtes med Modi i Filippinerne, skriver avisen Washington Examiner.

/ritzau/