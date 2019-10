Topdemokraten Nancy Pelosi fordrejer sandheden i Ukraine-sagen og begår dermed forræderi, tweeter præsidenten.

USA's præsident, Donald Trump, langer ud efter flere ledende demokrater i Kongressen efter stigende kritik af hans adfærd i Ukraine-sagen.

Senest har præsidenten rettet skytset mod lederen af Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi.

I et opslag på Twitter beskylder Trump den demokratiske leder for forræderi, fordi hun fordrejer sandheden om hans kontakt til Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Særligt fordi hun offentligt har bakket om formanden for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, Adam Schiff, der styrer den rigsretsproces, der blev sat i gang mod præsidenten for to uger siden.

Schiff er ligesom Pelosi demokrat.

- Nancy Pelosi vidste alt om de mange løgne og den svindel, som lille Adam Schiff har udsat Kongressen og det amerikanske folk for, skriver Trump tidligt mandag morgen dansk tid.

Ifølge Trump har Schiff i kongreshøringer overdrevet detaljer fra opkaldet mellem de to statsledere.

Demokraterne har indledt rigsretsprocessen mod Trump, efter det er kommet frem, at han i telefonopkald med den ukrainske præsident har forsøgt at presse landet til at finde snavs på tidligere vicepræsident Joe Biden og dennes søn, Hunter.

Biden er en af spidskandidaterne i Demokraternes primærvalg og dermed en mulig modkandidat til Donald Trump ved præsidentvalget næste år.

Ukraine-sagen begyndte at rulle, da en whistleblower i den amerikanske efterretningstjeneste klagede over præsidentens ageren over for Ukraine og kaldte det for magtmisbrug.

I samme periode, som opkaldene foregik, tilbageholdt Donald Trump amerikansk militærbistand til Ukraine. Han har dog afvist, at det skulle være gjort for at lægge pres på landet.

/ritzau/