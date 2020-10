Joe Biden afviser, at han og sønnen Hunter Biden har gjort noget forkert, da Donald Trump taler om Rusland.

Under nattens tv-debat mellem Donald Trump og Joe Biden understreger Biden, at han "aldrig i sit liv har modtaget en eneste penny fra en udenlandsk regering".

Det sker som et modsvar til et angreb fra Trump, som beskylder Biden for at have taget imod millioner af dollar gennem Rusland.

- Joe modtog 3,5 millioner dollar gennem Rusland. Pengene kom gennem Putin (Ruslands præsident, Vladimir Putin, red.), fordi han var meget venskabelig med den tidligere borgmester i Moskva, siger Donald Trump.

- Du tjente 3,5 millioner dollar, Joe, siger præsidenten.

Joe Biden gentager, at han aldrig har taget imod penge fra udenlandske kilder, og at hans søn, Hunter Biden, ikke blev betalt af Kina, ligesom at ingen af dem har gjort noget galt hvad angår Ukraine.

Præsident Donald Trump har gentagne gange anklaget Hunter Biden for at tjene penge på at bruge familienavnet i udlandet.

Hunter Biden arbejdede for et ukrainsk gasselskab, mens Joe Biden var vicepræsident under præsident Barack Obama.

Hunter Bidens rolle har tidligere været under angreb og er blevet kaldt korrupt af Donald Trump. Der er endnu ingen beviser, der har kunnet bakke den påstand op.

- Der er intet hold i de påstande, siger Joe Biden.

- Der er ingen grund til at bringe dette vrøvl på banen. Der er ingen grund til det. Men han vil ikke tale om vigtige ting, siger Biden med henvisning til Trump.

Donald Trump har brugt en del af sin valgkamp på at omtale Joe Biden som "Beijing Biden".

Tidligere i denne uge rapporterede The New York Times dog, at Trump har forretningsmæssige og økonomiske bånd til Kina.

- Vi har lært, at denne præsident betaler 50 gange mere skat i Kina (end i USA, red.), at han har en hemmelig bankkonto med Kina og gør forretninger med Kina. Og så taler han om, at jeg tager imod penge? Jeg har ikke taget imod en eneste penny fra noget land overhovedet, siger Joe Biden.

- Den eneste fyr, som har tjent penge på Kina, er denne her, siger Biden om Trump.

