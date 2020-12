Donald Trump håber med ny ordre at sætte sit præg på amerikansk arkitektur, selv efter at han er gået af.

Med kun en måned tilbage som præsident har Donald Trump udstedt et dekret om, at USA fremover kun skal bygge "smukke" offentlige bygninger - helst i den klassiske græsk-romerske stil.

Trump havde i et tidligere udkast lagt op til, at det helt skulle forbydes at bygge offentlige bygninger i andet end den klassiske stil. Men det blev droppet i sidste øjeblik efter hård kritik fra flere arkitektgrupper.

I stedet står der nu i dekretet, at der skal opmuntres til at bygge i den klassiske og andre traditionelle stilarter, som det for eksempel kan ses ved Det Hvide Hus og USA's Kongres.

Målet med ordren er at "promovere smuk føderal arkitektur".

Trump langer i det nye dekret ud efter føderale bygninger konstrueret efter 1950'erne. Han skriver, at USA's hovedstad, Washington D.C., er fyldt med bygninger i modstridende stilarter, og at regeringen "i det store hele er stoppet med at bygge smukke bygninger".

Præsidentens ordre bliver budt velkommen af traditionalister, der foretrækker de ikoniske søjlebygninger, som ligger spredt rundt om i Washington.

Den bliver til gengæld mødt med kritik fra det amerikanske arkitektinstitut, der "entydigt er imod" initiativet.

- Samfund skal have retten og ansvaret til selv at bestemme, hvilken form for arkitektonisk design, der bedst passer til deres behov, siger Robert Ivy, der er direktør for instituttet.

Han oplyser, at han vil forsøge at arbejde sammen med kommende præsident Joe Biden om at få ordren trukket tilbage.

- Selv om vi er forfærdede over administrationens beslutning om at gå videre med designmandatet, så er vi glade for, at ordren ikke rækker så vidt, som vi tidligere havde troet, siger Ivy.

Før han blev præsident var Trump kendt som en ejendomsmagnat. Han forbindes først og fremmest med moderne bygninger af glas og stål med en antydning af guld.

/ritzau/AFP