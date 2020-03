Hurtig produktion af respiratorer vil redde amerikanske liv, siger Trump. USA's hospitaler mangler udstyr.

USA's præsident, Donald Trump, har fredag underskrevet et dekret med ordre om, at bilproducenten General Motors fremstiller respiratorer til brug for corona-patienter.

Trump genaktiverede i sidste uge en lov, den såkaldte Defense Production Act.

Det er en sjældent anvendt lov, der giver regeringen mulighed for i krisetider at beordre virksomheder til at fremstille bestemte varer såsom medicinsk udstyr.

Forhandlinger mellem regeringen og General Motors har trukket ud, skriver nyhedsbureauet AFP. Og det har så fået Trump til at tage loven i brug.

- General Motors spildte tiden. Dette tiltag vil sikre hurtig produktion af respiratorer, der vil redde amerikanske liv, siger Trump ifølge AFP.

Tidligere fredag havde præsidenten - med versaler og talrige udråbstegn - skrevet en opfordring på Twitter til General Motors og Ford om, at de to bilproducenter skulle "BEGYNDE AT FREMSTILLE RESPIRATORER, NU!!!!!!"

Antallet af bekræftede coronasmittede nærmer sig fredag aften dansk tid 100.000 i USA. Samtidig lyder meldingen fra især delstaten New York, at hospitalerne ikke har udstyr nok.

New York er den hårdest ramte af USA's delstater. Men fredag aften dansk tid siger borgmesteren i Los Angeles, Eric Garcetti, at storbyen på vestkysten kan have lige så mange smittetilfælde som New York om fem dage. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/