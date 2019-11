Kontroversielle benådninger har ført til kritik af Trump for at undergrave det militære retssystem.

USA's præsident, Donald Trump, benåder to officerer, som er beskyldt for krigsforbrydelser i Afghanistan.

Derudover har han givet en soldat fra den amerikanske flådes specialstyrker (en Navy Seal, red.) sin rang tilbage, efter at han var blevet degraderet for handlinger i Irak.

Kritikere frygter, at Trumps handlinger vil underminere militær ret og sende et signal om, at ugerninger på slagmarken tolereres.

De benådede er løjtnant Clint Lorance og major Mathew Golsteyn.

Derudover har Trump givet besked om, at Edward Gallagher fra flådens specialstyrker skal have den rang tilbage, som han besad, før han blev kendt skyldig i en militær retssag tidligere på året.

- I over to hundrede år har præsidenter brugt deres beføjelser til at give en ny chance til individer, der fortjener det. Det inkluderer de personer i uniform, der har tjent vores land, skriver Det Hvide Hus i en meddelelse.

- Disse handlinger er i overensstemmelse med denne lange forhistorie.

En talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, uddyber, at præsidenten som øverstbefalende for de væbnede styrker er en indbygget del af det militære retssystem.

Løjtnant Clint Lorance blev i 2013 anklaget for på ulovlig vis at have beordret nedskydningen af to mænd i Kandahar-regionen i Afghanistan. Han blev fundet skyldig i drab.

Sidste år blev major Mathew Golsteyn anklaget for at dræbe en afghansk mand. Det skal være sket, mens han var udstationeret i 2010. Hans retssag var ikke ikke gået i gang, da han blev benådet. Men Golsteyn erklærede sig uskyldig.

Gallagher, en højtrangeret Navy Seal, var anklaget for en række krigsforbrydelser under sin udstationering i Irak i 2017.

I juli frikendte en militærdomstol ham for at have dræbt en tilfangetagen IS-kriger ved at stikke en kniv i halsen på ham.

Den fandt ham dog skyldig i på ulovlig vis at posere med liget. Det førte til, at han blev degraderet.

