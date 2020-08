På 100-årsdagen for kvinders stemmerettigheder i USA vil Trump benåde kvinderetsforkæmperen Susan B. Anthony.

USA's præsident, Donald Trump, vil benåde kvinderetsforkæmperen Susan B. Anthony - 148 år efter at hun blev anholdt og fik en bøde.

Det skriver CNN tirsdag lokal tid.

Benådningen sker for at markere 100-året for ratificeringen af den 19. tillægsparagraf (amendment) til USA's forfatning.

Den gav i udgangspunktet kvinder stemmerettigheder i USA.

Susan B. Anthony var et forbillede i kvinderettighedsbevægelsen i USA og blev anholdt i 1872 i Rochester i New York, da hun ville stemme, hvilket var ulovligt for en kvinde.

Dengang fik hun en bøde på 100 dollar, hvilket fik national opmærksomhed.

- Hvorfor har det taget så lang tid?, spørger Trump, mens han annoncerer benådningen.

Benådningen har dog ikke medført udelt begejstring.

Den demokratiske viceguvernør i New York, Kathy Hochul, kræver den endda trukket tilbage, da hun ikke tror, at benådningen ville være faldet i god jord hos Anthony.

- Hun var stolt af sin anholdelse, da den rettede opmærksomheden mod kvindesagen, og hun betalte aldrig sin bøde. Lad hende hvile i fred, skriver Hochul på Twitter.

På trods af tillægsparagraffen var blandt andet sorte kvinder og mænd afskåret fra at stemme.

Derfor har flere organisationer været påpasselige med at præsentere deres begivenheder som markeringer og ikke fejringer af 100-året for kvinders stemmeret i USA. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Trump valgte også at bruge markeringen til at skyde tilbage mod Michelle Obama, der mandag på Demokraternes konvent leverede en sønderlemmende kritik af Trump på video.

- Hun er på dybt vand, og helt ærligt så skulle hun have leveret sin tale live, hvilket hun ikke gjorde, sagde Trump ifølge CNN og kaldte hendes tale for "ekstremt kontroversiel".

Den 19 minutter lange tale af den tidligere førstedame var det mest omtalte element under førstedagen af konventet.

- Når amerikanerne kigger i retning af Det Hvide Hus i håb om lederskab, får de kaos, splittelse og en total og fuldstændig mangel på empati, sagde Obama blandt andet under talen.

/ritzau/