Ingen asylansøgere ved den sydlige grænse vil ifølge Trump blive lukket ind i USA, før deres sag er behandlet.

USA's præsident, Donald Trump, bekræfter natten til søndag tilsyneladende en ny grænseaftale med Mexico.

På Twitter skriver han således, at alle migranter, der søger asyl i USA ved den sydlige grænse, skal vente i Mexico, mens deres ansøgninger bliver behandlet.

- Migranter ved den sydlige grænse vil ikke få lov til at komme ind i USA, før deres sag er blevet godkendt individuelt ved en domstol, skriver Trump.

- Alle skal blive i Mexico, tilføjer han.

Meldingen kommer, efter at The Washington Post lørdag rapporterede, at USA har indgået en ny aftale med Mexicos kommende regering.

Aftalen vil ifølge avisen være en markant ændring af landenes grænsepolitik.

Der er dog tilsyneladende forvirring om, hvorvidt der reelt er indgået en aftale.

Således citerer The Washington Post Mexicos kommende indenrigsminister, Olga Sanchez Cordero, for at sige, at de to lande er blevet enige om, at asylansøgere skal vente i Mexico, mens deres sag behandles.

Samme indenrigsminister afviste dog senere i en pressemeddelelse, at det skulle være tilfældet.

- Der er ingen aftale mellem Mexicos kommende regering og den amerikanske regering, skriver hun ifølge nyhedsbureauet AP.

