I august skrev medier om, at Hamza bin Laden var død. Fredag bekræfter Det Hvide Hus meddelelsen.

Osama bin Ladens søn Hamza bin Laden blev for et stykke tid siden dræbt under en amerikansk aktion ved grænsen mellem Afghanistan og Pakistan.

Det bekræfter USA's præsident, Donald Trump, skriver flere nyhedsbureauer som AP, Reuters og AFP. Allerede i juli begyndte flere medier at skrive, at Hamza bin Laden var død, men det er først formelt blevet bekræftet fredag.

Al-Qaeda-stifterens søn var mistænkt for at have en ledende rolle i bevægelsen. Derfor har den amerikanske regering udlovet en dusør på en million dollar for hjælp, der kan føre til hans tilfangetagelse.

Al-Qaeda stod med Osama bin Laden i spidsen bag planlægningen og udførelsen af angrebene, der fandt sted 11. september 2001 mod World Trade Center og Pentagon i Washington. 3000 mennesker blev dræbt og mindst 6000 såret.

Osama bin Laden blev dræbt under en operation i den pakistanske landsby Abbottabad i 2011. Også hans søn, Khalid, blev dræbt under aktionen.

Allerede i 2017 blev Hamza bin Laden udpeget som global terrorist af de amerikanske myndigheder.

/ritzau/