En rådgiver for Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har holdt et møde med præsident Donald Trump i Det Hvide Hus, som varede langt over en time.

Trump bekræfter efter mødet, at der bliver et topmøde mellem ham og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, 12. juni i Singapore.

»Jeg tror, at det formentlig vil være meget succesrigt og i sidste ende en succesrig proces,« siger han.

Trump synes dermed at anerkende, at han ikke kommer tilbage fra Singapore med en en fiks og færdig aftale med Nordkorea, der fører til en atomvåbenfri koreanske halvø. I stedet skal der gradvist forhandles aftaler med det atombevæbnede Nordkorea.

Rådgiveren Kim Yong Chol medbragte et brev fra Nordkoreas leder, Kim Jong-un, som han afleverede til Trump i Det Ovale Værelse.

Foto: SAUL LOEB Foto: SAUL LOEB

Efter mødet førte Trump smilende Kim Yong Chol og den nordkoreanske delegation rundt i haven i Det Hvide Hus og stillede op til fotografering sammen med dem.

Kim Yong Chol ankom fra New York, hvor han de sidste par dage har forhandlet med den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, om et muligt topmøde mellem de to landes ledere.

Pompeo udtrykte torsdag optimisme og sagde, at processen skrider fremad. På dagsordenen er en atomvåbenfri koreansk halvø.

Foto: LEAH MILLIS Foto: LEAH MILLIS

/ritzau/