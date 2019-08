USA kommer til at vinde handelskonflikten med Kina, siger Trump, to dage før øgede toldsatser træder i kraft.

USA's præsident, Donald Trump, bekræfter, at en forhøjet told på kinesiske varer vil træde i kraft søndag 1. september som planlagt.

- Det er stadig planen, siger han til journalister før sin afgang fra Det Hvide Hus fredag.

Samtidig understreger han, at USA "kommer til at vinde kampen" med Kina.

Handelskonflikten, der har sendt alverdens aktiemarkeder i rødt, blev yderligere optrappet, da Donald Trump i sidste uge varslede forhøjet told på kinesiske varer.

Fredag i sidste uge siden skrev Trump således på Twitter, at en varslet told på varer fra Kina for 300 milliarder dollar, som i dag er pålagt told på ti procent, fra 1. september vil blive hævet til 15 procent.

Samtidig vil en anden forhøjet toldsats træde i kraft en måned senere. Således vil varer fra Kina for 250 milliarder dollar, der i dag er pålagt told på 25 procent, fra 1. oktober blive pålagt told på 30 procent.

Trods planerne om at øge tolden på kinesiske varer yderligere holder Trump fast i, at et handelsmøde mellem verdens to største økonomier stadigvæk vil blive holdt i september som planlagt.

I forbindelse med G7-topmødet i den franske by Biarritz i sidste weekend sagde Trump, at Kina er klar til at vende tilbage til forhandlingsbordet med USA.

- Jeg tror, at vi kommer til at indgå en aftale, fordi nu forhandler vi for alvor. De forstår, og vi forstår, sagde Donald Trump mandag med henvisning til kineserne.

- Det her er første gang, at jeg har set dem virkelig være villige til at indgå en aftale. Og jeg synes, at det er et rigtig positivt skridt, tilføjede han.

USA og Kina befinder sig i en langstrakt og bitter handelsstrid.

Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, blev i juni enige om at genoptage forhandlingerne mellem de to lande. De strandede dog i juli, uden at der var sket særlige fremskridt.

De to landes forhandlere ventes at mødes i Washington i september.

