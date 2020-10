Den amerikanske præsident, Donald Trump, meldes på den ene side i så god forfatning, at han muligvis kan udskrives fra hospitalet allerede mandag.

På den anden side oplyser hans læger, at Donald Trump i weekenden har været behandlet med et steroid, der peger på, at præsidenten ikke har et uproblematisk sygdomsforløb med covid-19.

Det fortæller professor og overlæge på Aarhus Universitet Lars Østergaard på baggrund af, at Det Hvide Hus har oplyst, at Trump er behandlet med præparatet dexamethason.

»Det giver god mening at bruge. Det ville vi også gøre i Danmark,« siger han og understreger, at han udtaler sig generelt om behandling med dexamethason.

Ifølge Lars Østergaard viser oplysningen, at Donald Trump har fået behandling med ilt.

»Det er et stof, vi ved virker, hvis man har for lidt ilt i blodet. Det dæmper betændelsesreaktionen i lungerne, så patienten bedre kan få ilt i blodet og ud til organerne.«

»Stort set alle, der bliver indlagt med covid-19 og har brug for kunstig ilt, får dexamethason,« siger han.

Trumps læge Sean Conley ville fredag ikke svare bekræftende på, om Trump havde fået behandling med ilt. Dette blev dog indrømmet søndag. Behandlingen blev givet, fordi Trumps iltniveau faldt ad to omgange til henholdsvis 94 og 93 procent, lød det på et pressemøde.

Lars Østergaard fortæller, at dexamethason bruges til at dæmpe en betændelsestilstand i kroppen. I Danmark har dexamethason været anvendt i mindst 15 år til behandling af patienter med meningitis. Stoffet er i stand til at halvere risikoen for at dø med meningitis, fortæller han.

Anvendelsen af dexamethason viser, at den amerikanske præsident har været medtaget af at blive smittet med coronavirus.

Lars Østergaard opridser otte trin, der viser otte alvorsgrader af at være syg med covid-19. Donald Trump træder ind på trin fem i dette hierarki.

Smittet, men ingen symptomer Smittet med ondt i halsen, ubehag, men ingen feber Feber og en følelse af at være syg, evt. kvalme og diarre Svært ved at trække vejret – en følelse af at måtte snappe efter luft Indlæggelse på hospital, kunstig ilttilførsel samt behandling med remdesivir (bredspektret antiviralt lægemiddel, red.) og dexamethason Intensiv iltbehandling Indlæggelse i respirator Indlæggelse i lungemaskine ECMO, der ilter blodet uden for kroppen.

Dexamethason har været anvendt verden over til bekæmpelse af covid-19. I september lå dokumentationen så også klar.

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, kunne efter en gennemgang af resultaterne af det såkaldte RECOVERY-studie, erklære, at der nu var evidens for effekten af brugen af dexamethason.

29 procent af patienter i respirator, der blev behandlet med dexamethason, døde inden for 28 dage. Men tallet var 41 procent for respiratorpatienter, der ikke fik dexamethason, lød en af konklusionerne.

Derfor bruges midlet også som standard, så snart en covid-19-patient får iltbehandling. Bivirkningerne er relativt små, lyder det fra Lars Østergaard.

»Bivirkningerne er ikke ret store, fordi man giver det så kort tid. Der er tale om under en uge. De største bivirkninger ved dette kan være stigende blodsukker, mavesår og ændret humør. Bivirkningerne ophører sædvanligvis hurtigt, efter man stopper med medicinen,« siger han.