Under sin valgkamp lovede den amerikanske præsident en grænsemur mod Mexico, men Mexico vil ikke betale.

Washington D.C.. Præsident Donald Trump vil bede Kongressen om at øge budgettet til finansiering af en grænsemur mod Mexico.

Det siger den amerikanske præsident i forbindelse med et møde tirsdag med republikanske kongresmedlemmer, hvor de har diskuteret immigration.

Trump førte valgkamp på at opføre en mur på grænsen til Mexico. Han sagde dengang, at Mexico skulle betale for muren.

Det har vist sig, at naboen mod syd ikke har ønsket at finansiere det kolossale byggeprojekt.

/ritzau/Reuters