I 2016 vandt Trump Pennsylvania med 0,7 procentpoint ned til Clinton. Nu jagter han stemmer hos vigtig gruppe.

Målinger viser, at USA's præsident, Donald Trump, er presset i den vigtige svingstat Pennsylvania, og tirsdag lokal tid er han på stemmejagt for at tippe staten i hans retning.

Ved et vælgermøde i Johnstown, der ligger sydøstligt i delstaten, kommer han med en usædvanligt direkte opfordring til "forstadskvinder" om at stemme på sig.

- Forstadskvinder, vil I være søde at kunne lide mig? Jeg har reddet jeres forbandede kvarterer, siger han.

I 2016 vandt Trump Pennsylvania over Hillary Clinton med 0,7 procentpoint, skriver The Guardian.

En ny måling fra ABC News og The Washington Post viser, at hvide, politisk moderate kvinder i stort omfang vender ham ryggen i delstaten.

Den udvikling kan blive afgørende for præsidenten, som i målingerne ligger bag Demokraternes kandidat, Joe Biden - både i delstaten og på landsplan.

- Nogle har sagt: "Jeg ved ikke, om forstadskvinderne kan lide dig." Jeg spørger hvorfor?, siger Trump, mens kvinder i publikum kommer med jubel og tilråb.

- Jeg elsker også jer, siger præsidenten, inden han fortsætter:

- Folk siger: "De kan måske ikke lide den måde, du taler på". Men jeg går op i lov og orden. Jeg går op i sikkerhed. Jeg går op i det lokale miljø i forstæderne, siger Trump.

Der er tyve valgmænd på spil i Pennsylvania, mens der er 538 valgmænd i hele USA. Der skal 270 valgmænd til en sejr på landsplan.

