Midt under sin præsidentkarrieres største krise har Donald Trump tilsyneladende besluttet at smide sin egen vicepræsident, Mike Pence, ind under skandalebussen.

Det skriver det amerikanske medie Huffington Post.

Via Twitter opfordrer Donald Trump således pressen og hvem, der ellers kunne have interesse, til at kigge nærmere på Mike Pence' samtaler med den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskiy, som Trump selv er anklaget for at afpresse.

'Mike Pence havde også nogle samtaler. Dem skulle I også bede om,' skriver Trump.

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskiy hænger lidt med næbbet mens Donald Trump taler. Foto: JONATHAN ERNST

Og denne afledningsmanøvre har fået uventede følger.

Således har hashtagget #PresidentPelosi fået de sociale medier til at gå amok.

Hvis den truende rigsretssag imod Trump således ender med en skyldigkendelse, og Mike Pence efterfølgende lider samme skæbne, så kommer USA's næste præsident til at hedde Nancy Pelosi.

Som leder af flertallet i Repræsentanternes Hus står den 79-årige demokrat fra Californien nemlig som nummer tre på den amerikanske forfatnings arvefølge – foran både senatets republikanske leder og landets udenrigsminister.

Hvis både Donald Trump og hans vicepræsident, Mike Pence bliver fundet skyldig ved en rigsretssag, så bliver 79-årige Nancy Pelosi USAs næste præsident.. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters

Skandalen startede i sidste uge, da avisen Washington Post afslørede en såkaldt whistleblower-anklage imod Donald Trump.

Under en telefonsamtale i juli skulle Donald Trump under trussel om at tilbageholde 400 millioner dollar i militærstøtte til Ukraine have presset landets nyvalgte præsident Volodymyr Zelenskiy til at grave noget snavs frem om Trumps modstander, præsidentkandidat Joe Biden.

Siden blev beviserne ifølge den endnu anonyme whisteleblower gemt af vejen på et hemmeligt computersystem. Men under pres blev både samtaleudskrift (sammendrag) og den skriftelige whistleblower-anklage torsdag offentliggjort.

'De mørke skyer samler sig over Trump,' skriver New York Times. Og det er angiveligt dette politiske stormvejr, præsidenten nu forsøger at dele med sin vicepræsident, Mike Pence.

På Twitter skriver den amerikanske politiske agttager Frankling Leonard: 'Hvis det her ender med 'Præsident Pelosi', så holder jeg aldrig op med at grine.'