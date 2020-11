Hvis Donald Trump får sin vilje, skal den 52-årige dødsfange Lisa Montgomery henrettes 8. december. Hvis Joe Biden derimod får sin vilje, bliver henrettelsen udsat, og Lisa Montgomery vil få lov til at dø af alderdom.

Siden Donald Trump og hans regering i juli genindførte henrettelser af fanger dømt til døden i føderalt regi, har i alt syv fanger betalt den ultimative pris for deres forbrydelser.

Og inden Joe Biden 20. januar overtager magten som USA's 46. præsident, er yderligere tre henrettelser planlagt.

»Det er grotesk. Mine klienter er fanget i et politisk spil,« siger advokaten Kelley Henry til radiostationen NPR. Kelley Henry arbejder for både Lisa Montgomery og en anden føderal dødsfange, 49-årige Orland Hall, der blev henrettet i sidste uge.

Lisa Montgomery skal henrettes 8. december. Foto: WYANDOTTE COUNTY SHERIFF'S DEPAR - EPA

På grund af politisk uenighed har føderale henrettelser været sat på standby i 17 år.

Men på opfordring af præsident Donald Trump blev det føderale dødskammer i sommer igen taget i brug.

I modsætning til sin politiske modstander har den nyvalgte præsident Joe Biden svoret, at han igen vil indstille samtlige føderale henrettelser.

Ironisk nok var det selvsamme Joe Biden, der med sin støtte til den såkaldte 'Violent Crime'-lovpakke i 1994 var med til at forøge antallet af de selvsamme henrettelser. Men nu har den 78-årige præsident in spe skiftet mening.

Donald Trump genindførste den føderale dødsstraf. Foto: Carlos Barria - Reuters

Men uanset hvor meget Joe Biden nu er imod føderale henrettelser, så ændrer det ikke noget for hverken Lisa Montgomery, Orlando Hall eller den tredje fange, 40-årige Brandon Bernard, der ligesom Montgomery er sat til at blive henrettet i julemåneden.

»Det giver ingen mening at haste disse henrettelser igennem. Vi håber og beder til, at en eller anden vil udsætte henrettelserne. Men lige nu tyder intet på, at der er hjælp at hente,« siger Lisa Montgomerys advokat til New York Times.

Lisa Montgomery er dømt for mord på en gravid kvinde. Orlando Hall er dømt for mord på en teenager. Og Brandon Bernard blev 1999 fundet skyldig i at dræbe to unge, mandlige præster.