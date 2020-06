Mens forholdet mellem Kina og USA er køligt, siger Trump, at det stadig kan ske, at USA bryder forbindelserne.

Det er stadigvæk en mulighed for USA at bryde forbindelserne til Kina.

Sådan lyder truslen fra USA's præsident, Donald Trump, på Twitter torsdag lokal tid.

Dermed går han direkte imod udmeldinger fra USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer.

Han sagde onsdag til Kongressen, at han ikke længere ser et brud med Kina som en gangbar løsning.

Men det er Trump ikke enig i.

- Det var ikke Lighthizers fejl (i går i udvalget), da jeg måske ikke havde gjort det helt klart, at USA helt sikkert fortsat har en politisk mulighed for under forskellige omstændigheder fuldstændig at bryde med Kina, skriver Trump på Twitter.

Forholdet mellem verdens to største økonomier er særdeles anspændt.

Kinas håndtering af coronavirusudbruddet og planerne om en såkaldt sikkerhedslov for Hongkong er nogle af de punkter, der har for alvor har bidraget til, at forholdet er køligt.

Den yderligere forværring var særdeles tydelig, da Trump sidste måned sagde, at han ikke havde nogen interesse i at tale med Kinas præsident, Xi Jinping.

Det var også her, at han første gang antydede, at det er en mulighed helt at bryde forbindelserne til verdens næststørste økonomi.

Da Lighthizer onsdag blev spurgt til de kinesisk-amerikanske forbindelser i et udvalg i Repræsentanternes Hus sagde han, at spørgsmålet om et brud er "kompliceret".

- Tror jeg, at man kan sætte sig ned og frakoble den amerikanske økonomi fra den kinesiske økonomi? Nej, det var en politisk mulighed for år tilbage. Jeg mener ikke, at det er en fornuftig politisk mulighed nu, sagde han.

Handelsrepræsentantens kontor har ikke umiddelbart nogen kommentarer til Trumps Twitter-opslag.

Lighthizer udtalte også, at han tror, at flere forsyningskæder vil flytte til USA på grund af ændringer i beskatning og andre regler.

Han sagde samtidig, at han forventer, at handelsaftalen mellem de to lande vil føre til store positive ændringer og mere eksport fra USA til Kina.

Onsdag holdt USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, og den kinesiske topdiplomat Yang Jiechi et over ni timer langt møde på Hawaii.

Det var første gang under coronakrisen, at de to lande havde samtaler på så højt diplomatisk niveau.

