Børser reagerer på, at Trump taler om at vente med handelsaftale med Kina til efter valget i november 2020.

Der lyder et nyt dybt suk på de internationale børser, efter USA's præsident, Donald Trump tirsdag har sagt, at en handelsaftale med Kina må vente indtil efter det amerikanske præsidentvalg i november 2020.

Det går mod de forventninger, der har været om en snarlig aftale for at få stoppet en ødelæggende handelskrig.

- Jeg har ingen deadline, siger Trump til journalister under Natos topmøde i London.

- På nogen måder kan jeg godt lide ideen om at vente indtil efter valget med en Kina-aftale. Men de ønsker en aftale nu, og vi må se, om aftalen så bliver den rigtige. Den er nødt til at være rigtig, forklarer han.

Hans kommentar får børserne i USA og rundt om i verden til at reagere negativt. MSCI's indeks over, hvordan aktier klarer sig globalt, faldt med 0,9 procent.

Trumps reaktion synes at udelukke, at de næste toldforhøjelser, som træder i kraft 15. december, kan forhindres. Her bliver kinesiske varer til en værdi af 160 milliarder dollar ramt af straftold.

Det gælder blandt andet smartphones, legetøj og børnetøj, skriver Bloomberg.

/ritzau/Reuters