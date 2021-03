En tidligere ansat, der var en del af Donald Trumps stab under hans præsidentembede, er blevet arresteret.

Det er han, fordi han deltog i stormløbet på Kongressen tilbage i januar, hvor hundredvis af vrede Trump-tilhængere fik tilkæmpet sig adgang til Kongressen, mens den formelle godkendelse af Joe Bidens indtræden som ny præsident, stod på.

Den arresterede er Federico Guillermo Klein, der var ansat som stabsassistent i udenrigsdepartementet, og han fratrådte først sin stilling den 19. januar, dagen inden indsættelsesceremonien – og efter stormløbet på Kongressen.

Han fik blandt andet fornyet sin sikkerhedsgodkendelse i 2019. Noget, der gav ham adgang til tophemmelige informationer.

Stormløbet på Kongressen sendte chokbølger gennem verden. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Det er retsdokumenter, som Washington Post er kommet i besiddelse af, der beskriver i detaljer, hvordan Klein deltog i de voldelige optøjer.

Ifølge FBI angreb han politiet og forsøgte at bryde dørene ind til bygningen ned med et konfiskeret politskjold. Han er også blevet fanget på nogle af de kameraer, der var monteret på politibetjentenes uniformer.

Indtil videre er 300 personer blevet anholdt, men anholdelsen af Federico Gullermo Klein er den hidtil klareste forbindelse, der har været mellem Donald Trump og en af dem, der deltog i optøjerne.

Donald Trump var for nylig for sin anden rigsretssag, da demokraterne mente, at han var skyld i optrinet ved Kongressen.

FILE PHOTO: Pro-Trump protesters storm into the U.S. Capitol during clashes with police, during a rally to contest the certification of the 2020 U.S. presidential election results by the U.S. Congress, in Washington, U.S, January 6, 2021. REUTERS/Shannon Stapleton TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo Foto: Shannon Stapleton

Donald Trump har selv afvist, at han har opildnet til optøjerne, der kostede fem personer livet, mens to politibetjente senere begik selvmord.

Flere af Trumps nære støtter har også afvist, at han var skyldig. Donald Trump endte også med at blive frifundet, og dermed kan han fortsat stille op til det næste præsidentvalg i 2024.