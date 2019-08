Den amerikanske præsident Donald Trump siger, at han befandt sig på New Yorks støvramte gader, da World Trade Center styrtede sammen den 11. september 2001.

Men han kan ikke bevise det, og nu er det blevet en joke på de sociale medier.

I mandags skrev Donald Trump under på en ny kompensationsaftale, der skal give erstatning til ofrene for terrorangrebet den 11. september.

Men det var her, at den amerikanske præsident kom med en udmelding, der har skabt stor diskussion de efterfølgende dage. Det skriver Washington Post.

»Mange af dem, som var påvirket, var brandmænd, politifolk og andre redningsfolk. Og jeg var også dernede, men jeg betragter ikke mig selv som en redningsmand.«

»Men jeg var dernede. Jeg tilbragte meget tid dernede med jer,« lød det fra præsidenten.

Det var der hurtigt mange, som reagerede på på de sociale medier.

Flere pointerede, at han i stedet hurtigt var live i fjernsynet for at fortælle, at han nu havde den højeste bygning i New York.

Men den største anklage kom fra George Conway, der er gift med Donald Trumps rådgiver Kellyanne Conway.

‘Har Amerika nogensinde oplevet en større patologisk løgner? Næsten hver dag, ofte flere gange om dagen, nemme løgne at modbevise. Og fuldstændig meningsløse løgne. Det er en sygdom,’ skriver George Conway på sin Twitter-profil.

Og derefter startede så et vandfald af “memes” med Trump som hovedperson.

Alle med påstanden om, at Donald Trump har været en helt på afgørende tidspunkter i historien.

‘Hvem kan glemme de berømte ord sagt af Donald Trump, da han trådte ned på månen? That’s one small step for me, one giant leap for me.’

Who can forget those famous words uttered by Donald Trump when he stepped onto the surface of the moon?



“That’s one small step for me, one giant leap for me.”

#LostTrumpHistory pic.twitter.com/iA5AIZfOf1 — RealTomChapman (@realTomChapman) July 29, 2019

‘Trump malede Mona Lisa og gav billedet væk, fordi hun var ikke hans type’

Trump painted the Mona Lisa and gave the painting away because she wasn’t his type #LostTrumpHistory — ((Wry™)) (@RIWry77) July 29, 2019

‘Her er han, da han løfter flaget i Iwo Jima.’

Here he is raising the flag at Iwo Jima.#LostTrumpHistory pic.twitter.com/fsm1pIowgU — Gohmertpile (@gohmertpile) July 29, 2019

‘Gudskelov var Trump pilot på flynummer 1549 på den mirakuløse dag i 2009.