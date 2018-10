Trump kritiserer mediernes dækning af rørbombesag ved vælgermøde, mens hans støtter råber "CNN stinker" i kor.

Charlotte. USA's præsident, Donald Trump, anklager medierne for at bruge rørbombesag imod ham.

Det siger han på et vælgermøde i Charlotte i North Carolina natten til lørdag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han mener, at medierne forsøger at skade ham med deres dækning af sagen om 14 rørbomber sendt til prominente Trump-kritikere, forklarer han.

- Vi har set en indsats fra medierne de sidste par timer for at bruge de truende handlinger begået af et individ til at vinde politiske point mod mig og Det Republikanske Parti, siger Trump.

FBI har fredag anholdt en hovedmistænkt i sagen, hvor rørbomber denne uge er blevet sendt til blandt andre Barack Obama, Hillary Clinton og det amerikanske medie CNN.

Ifølge Trump har medierne i deres dækning af sagen forsøgt at angribe den konservative bevægelse, siger han.

Som svar på præsidentens anklager mod medierne lyder det i kor fra Trump-støtter ved vælgermødet: "CNN stinker".

Samtidig fordømmer præsidenten endnu engang forsøgene på bombeangreb. Det er "terrorhandlinger", som skal straffes "hårdest muligt indenfor loven", siger Trump ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Som I ved er den mistænkte blevet fanget og er i FBI's varetægt, lyder det fra Trump på vælgermødet.

- Politisk vold må aldrig tillades i USA, og jeg vil gøre alt i min magt for at stoppe det.

Trump har tidligere beklaget sig over, at pakkebomberne har ødelagt et momentum, som han mener Republikanerne havde under den igangværende valgkamp op til midtvejsvalget den 6. november.

- Republikanerne klarer sig virkeligt godt, og så kommer denne "bombekampagne", og vi taber tempo. Nyhederne handler ikke om politik, lød det fra Trump.

- Meget uheldigt hvad der sker. Republikanere, gå ud og stem.

Sagen om rørbomberne startede mandag, da der blev fundet en pakke adresseret til George Soros, der er milliardær og økonomisk støtte til demokratiske politikere.

Ingen er indtil videre kommet til skade.

/ritzau/