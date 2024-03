Kæmpebøde kan dræne Trumps pengebeholdning under valgkamp. Nu anker han afgørelse.

Donald Trump har mandag anket en dommers afgørelse om at tildele den tidligere præsident en bøde på 355 millioner dollar.

Bøden fik Trump for at have oppustet værdien af sin personlige formue for at sikre sig bedre lånebetingelser.

Men nu ønsker Trump, at en delstatslig appeldomstol omgør dommer Arthur Engorons afgørelse, der kom 16. februar.

I sagen afgjorde Engoron også, at Trump får forbud mod at føre virksomhed i den amerikanske delstat New York i tre år.

De 355 millioner dollar, som Trump ifølge afgørelsen skal betale, svarer til knap 2,5 milliarder kroner. Hertil kommer renter på næsten 100 millioner dollar, hvorfor han i alt står til at betale 454 millioner dollar.

Bøden kan dræne den 77-årige præsidentkandidats pengekasse, mens han forsøger at slå præsident Joe Biden og blive genvalgt 5. november i år.

Bedragerisagen mod Trump var rejst af New Yorks justitsminister, Letitia James, som er demokrat.

James har beskyldt Trump for at have oppustet sin formue med op med 3,6 milliarder dollar.

Trump har på den anden side beskyldt James og dommeren for at være politisk motiverede.

Appeldomstolen kan sætte dommer Engorons afgørelse ud af kraft, mens den behandler sagen. Processen kan potentielt vare et år eller længere tid.

Ifølge et estimat fra mediet Forbes har Trump en formue på 2,6 milliarder. Men der er stærkt varierende meldinger om hans formue, og det står heller ikke klart, hvor mange kontanter han har.

/ritzau/Reuters