Med næsten 300 millioner følgere fordelt på Instagram, Twitter og Facebook har popstjernen Taylor Swift stor indflydelse. Og nu opfordrer sangerinden alle til at stemme Donald Trump ud af Det Hvide Hus.

»I hele din tid i Det Hvide Hus har du pustet til racismens flamme. Og nu tillader du dig at opfordre til vold. Vi vil stemme dig ud til november.«

Sådan skrev Taylor Swift fredag på sine sociale netværk-hjemmesider.

Og titusindvis af hendes stemmeberettigere fans reagerede i løbet af de følgende timer med støtte - til Swift.

Taylor Swift anklager Donald Trump for at være racist. Den 30-årige sanger opfordrer nu alle til at stemme præsidenten ud af Det Hvide Hus. Foto: ANGELA WEISS - AFP Vis mere Taylor Swift anklager Donald Trump for at være racist. Den 30-årige sanger opfordrer nu alle til at stemme præsidenten ud af Det Hvide Hus. Foto: ANGELA WEISS - AFP

Taylor Swifts frontalangreb på præsidenten kom, efter Trump selv havde haft gang i sin Twitter-telefon.

'Vi vil genoprette roen og igen tage magten. Når hærværket starter, skyder vi' (when the looting starts, the shooting starts).

Sådan skrev Donald Trump efter omfattende demonstrationer, ildspåsættelse og hærværk i den amerikanske by Minneapolis i staten Minnesota.

I starten af ugen blev den 46-årige sorte mand George Floyd anholdt her, lagt i håndjern og tilsyneladende dræbt af den lokale politibetjent Derek Chauvin.

Politimanden Derek Chauvin er blevet arresteret og sigtet for manddrab. Ifølge sigtelsen holdt politimanden sit knæ på George Floyds hals i næsten ni minutter. Foto: DARNELLA FRAZIER Vis mere Politimanden Derek Chauvin er blevet arresteret og sigtet for manddrab. Ifølge sigtelsen holdt politimanden sit knæ på George Floyds hals i næsten ni minutter. Foto: DARNELLA FRAZIER

Mens George Floyd i håndjern lå på jorden, hvilede Chauvin således på sit knæ, der var placeret på siden af Floyds hals i næsten ni minutter.

Efter de voldsomme oprør natten til fredag satte Minnesotas guvernør, Tim Walz, nationalgarden ind for at stoppe volden.

Og det var denne beslutning, Donald Trump støttede med sine Twitter-indlæg.

»Disse banditter vanærer George Floyds minde. Og dén slags vil jeg ikke tillade. Hvis der opstår flere problemer, vil vi igen tage magten.«

Oprør i Minnesota. Foto: KEREM YUCEL - AFP Vis mere Oprør i Minnesota. Foto: KEREM YUCEL - AFP

Under valgkampagnen i 2016 holdt Taylor Swift sig politisk neutral.

Men i forbindelse med midtvejsvalget i 2018 kom den i dag 30-årige popsanger ud af skabet som intens Trump-modstander.

»Trump lyver over for det amerikanske folk. Han opfører sig som en diktator,« sagde Swift.

Og Trump fyrede igen: »I dag bryder jeg mig 25 procent mindre om Taylors musik.«

Donald Trump er ikke begejstret for Taylor Swift. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters Vis mere Donald Trump er ikke begejstret for Taylor Swift. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

Sent fredag blev den 44-årige betjent anklaget og sigtet for manddrab.

Han risikerer nu op til 25 års fængsel for mordet på George Floyd, der i første omgang blot var mistænkt for at bruge en falsk 20 dollar-seddel.