Det er i sandhed en historisk dag, siger Netanyahu under besøg hos Trump, som har underskrevet dekret.

USA's præsident, Donald Trump, har mandag underskrevet et dekret, hvor USA anerkender Israels suverænitet over Golanhøjderne.

- Det har været længe undervejs. Det skulle have været gjort for årtier siden, sagde Trump, da han underskrev dekretet.

Trump har mandag den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, på besøg i Washington.

Netanyahu roste Trump i høje vendinger for beslutningen.

- Dette er i sandhed en historisk dag, sagde den israelske regeringschef.

Dekretet formaliserer Trumps udtalelse fra torsdag. Her skrev han på Twitter, at "efter 52 år er det på tide, at USA fuldt anerkender Israels suverænitet over Golanhøjderne".

Hidtil har der været international enighed om Golanhøjderne. Israel erobrede området fra Syrien under Seksdageskrigen i 1967 og gjorde det til en del af landet i 1981.

/ritzau/