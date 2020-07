I månedsvis har præsident Donald Trump afvist at anbefale ansigtsmasker mod coronasmitte.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at alle amerikanere bør bære ansigtsmaske, når det ikke er muligt at holde afstand.

Det siger præsidenten sent tirsdag aften dansk tid i sin første pressebriefing om coronasituationen i måneder.

Indtil nu har Trump i månedsvis afvist at anbefale brug af ansigtsmasker som en måde at bekæmpe spredning af coronavirus på.

Han siger samtidig på pressemødet i Det Hvide Hus, at situationen i USA vil blive værre, før det bliver bedre.

Søndag lød det imidlertid fra Trump, at coronaudbruddet i USA var ved at være under kontrol.

De seneste uger har antallet af nye smittede med coronavirus været rekordhøjt med over 50.000 nye tilfælde om dagen.

