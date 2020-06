Donald Trump sammenligner den amerikanske højesterets seneste afgørelse med at blive skudt i ansigtet med et jagtgevær.

»Får I indtrykket af, at højesteretten bare ikke kan lide mig?«

Sådan skriver 74-årige præsident på Twitter. Og ifølge kilder, der har talt med avisen New York Times, er Donald Trump 'mere rasende end nogensinde'.

Sent torsdag aften gav USAs højeste retsinstans, således Donald Trump dennes hidtil største politiske rap over nallerne.

DACA-modtager Luis Zuluaga fejrer højesterets overraskende afgørelse. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

Med et snævert flertal på fem dommerstemmer imod fire besluttede højesteret, at bevare den såkaldte Daca-ordning.

Denne lovgivning blev skabt under tidligere præsident Barack Obama. Målet var at beskytte migranter, der kom illegalt til USA som børn, eller som aldrig fik opholdstilladelse.

Over for sine kernevælgere har Donald Trump gjort en afskaffelse af Daca-programmet til en mærkesag.

Og derfor beskriver avisen Washington Post højesteretsafgørelsen som 'et af Donald Trumps mest markante nederlag'.

Donald Trump. Foto: Tom Brenner

Og via Twitter bekræfter Donald Trump indirekte avisens observation:

»Disse grufulde og helt klart politiske afgørelser, der lige nu kommer fra den amerikanske højesteret, er som skudsalver i ansigtet på folk, der anser sig selv for at være konservative. Vi har brug for flere af vores egne dommere. Ellers ryger både retten til at bære våben og vores grænsesikkerhed.«

Donald Trump har selv udpeget to af højesterets mest konservative dommere, Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh. Disse to stemte begge imod højesterets nyeste afgørelse. Men takket være støtte fra domstolens republikanske leder, John Roberts fik Barack Obamas afgørelse lov til at bestå.

Og ifølge CNN-journalisten Anderson Cooper er det også Barack Obamas rolle, der generer Donald Trump.

Eks-venner. Det var John Robert, der leverede Donald Trumps helt store nederlag. Foto: LEAH MILLIS - Reuters

»Trump har gjort sit bedste for at afskaffe så mange af Obamas tiltag som muligt. Og derfor er dette virkelig en torn i øjet på præsidenten,« siger Cooper via CNN.

I mandags besluttede samme højesteret, at det fremover vil være en forbrydelse i samtlige 50 amerikanske stater, at fyre bøsser, lesbiske og transseksuelle på grund af disses seksuelle orientering eller kønsidentitet.

Sidste år gjorde Donald Trump det ellers umuligt for transseksuelle at tjene i det amerikanske militær. Og i sidste uge gjorde Trump det lovligt for amerikanske forsikringsselskaber at nægte at sælge sygesikring til USAs transseksuelle.

Det har således ikke været en god uge i forholdet mellem Trump og højesteret.