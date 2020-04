Donald Trump elsker at hade tv-kanalen CNN. Følelsen er ofte gengældt. Men nu er forholdet gået helt i hårdknude.

Da CNN natten til torsdag transmitterede præsidentens daglige pressekonference viste de alt undtagen præsidenten selv.

Hver gang Donald Trump trådte hen til mikrofonen droppede CNN således den direkte transmission. Og istedet bragte de interview med eksperter eller studie-diskussioner med indbudte gæster.

»CNN har besluttet kun at bringe relevante oplysninger fra den daglige corona pressebriefing. Ofte viderebringer præsidenten falske oplysninger. Og hans optræden og udtalelser minder mest om et vælgermøde, hvor der bliver talt om alt andet end den corona-epidemi, der i øjeblikket hjemsøger vores land. Derfor vælger CNN kun at bringe de seriøse og faktuelle dele af pressemødet i Det Hvide Hus.«

Donald Trump under et af sine daglige pressemøder i Det Hvide Hus. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters Vis mere Donald Trump under et af sine daglige pressemøder i Det Hvide Hus. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters

Sådan lød det ifølge avisen The Wall Street Journal i en pressemeddelelse fra CNN.

Men hverken Donald Trump eller hans vicepræsident Mike Pence var tilfredse med den udmelding, tværtimod.

I ugevis har Trumps genvalgskampagne således sendt sms-beskeder til millioner af tilhængere, hvori man opfordrer alle til at henvende sig til medierne og herved tvinge dem til at sende pressemøderne i deres fulde længde.

Og i går tog Mike Pence mere drastiske midler i brug.

Donald Trump sammen med sine ledende ekspert Dr. Anthony Fauci. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP Vis mere Donald Trump sammen med sine ledende ekspert Dr. Anthony Fauci. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Hvis ikke CNN øjeblikkeligt begynder at sende Trumps ofte to timer lange pressemøder i deres fulde længde, så får de ikke længere adgang til interview med vigtige Hvide Hus-eksperter som lægerne Deborah Birx og Anthony Fauci.

»Når I igen bringer pressemøderne fra start til slut, så skal I igen være velkommen til at tale med eksperterne,« siger en talsmand for vicepræsidenten således ifølge CNN.

Allerede for tre uger siden begyndte CNN og MSNBC at klippe væk fra pressemøderne for at få deres egne reportere til tjekke validiteten af præsidentens udtalelser.

Blandt andet blev der uddelt bundkarakter, efter Donald Trump i starten af marts fastholdt, at coronavirussen aldrig for alvor ville blive et problem i USA.

Mens Donald Trump taler, sidder de inviterede journalister med fornuftig afstand. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters Vis mere Mens Donald Trump taler, sidder de inviterede journalister med fornuftig afstand. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters

I går rundede kæmpelandet trods præsidentens tidligere forsikringer 455,300 smttede og 16,200 døde.

Som den eneste tv-kanal i USA bringer Trumps favorit, Fox News de daglige pressemøder i deres fulde længde og i modsætning til CNN og MSNBC stiller Donald Trump både sig selv og sine Hvide Hus-eksperter til fuld rådighed for Fox News' journalister og studieværter.