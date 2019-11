Ambassadør gav Ukraine besked på, at militærstøtte nok afhæng af Biden-relateret undersøgelse.

USA's EU-ambassadør har fortalt Repræsentanternes Hus, at han i en samtale med en rådgiver for den ukrainske præsident, har sagt, at amerikansk militærstøtte nok afhang af en undersøgelse mod et selskab med relationer til Hunter Biden, Joe Bidens søn.

Det fremgår af ambassadørens vidneudsagn tirsdag.

Udsagnet er den seneste udvikling i de undersøgelser med henblik på en rigsretssag, som det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus har indledt.

Det undersøger om USA's præsident, Donald Trump, misbrugte sin magt i forhold til Ukraine for at miskreditere sin potentielle modstander ved næste års præsidentvalg Joe Biden.

Demokraterne i Repræsentanternes Hus anklager Trump for at bruge amerikansk militærstøtte som afpresning mod Ukraine for at få det østeuropæiske land til at indlede en undersøgelse for korruption mod selskabet Burisma.

Joe Bidens søn Hunter Biden har tidligere været i bestyrelsen i Burisma.

Trump nægter, at han stoppede militærstøtten til Ukraine for at kræve en undersøgelse indledt.

Han mener, at Joe Biden i sin tid som vicepræsident fik en ukrainsk anklager, der havde efterforsket Burisma for korruption, fyret.

Anklageren blev fyret efter pres fra USA, EU og Den Internationale Valutafond.

Trump mener, at den droppede undersøgelse skyldes, at Hunter Biden var relateret til selskabet, og at det er korruption, som bør undersøges.

Sondland har tidligere afgivet vidneudsagn for Repræsentanters Hus, men han har tilføjet mere til sit udsagn. Han mindes en samtale med Andrej Yermak, der er rådgiver for Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Samtalen fandt sted 1. september efter et møde i en større kreds, hvor både Zelenskij og USA's vicepræsident, Mike Pence, også deltog.

I Sondlands reviderede udsagn skriver han:

- Efter det store møde, husker jeg nu, at jeg talte med mr. Yermak, hvor jeg sagde, at genoptagelsen af støtten fra USA sandsynligvis ikke ville ske, før Ukraine havde givet den offentlige anti-korruptions udtalelse, som vi havde diskuteret i mange uger.

Sondland skriver senere i sit nye vidneudsagn, at han fra anden og tredje hånd fik at vide, at Trump ønskede, at alt om både Joe og Hunter Biden skulle offentliggøres.

/ritzau/Reuters