USA har allerede brugt mange penge på at hjælpe kurderne i det nordøstlige Syrien, siger præsident Trump.

USA's præsident, Donald Trump, afviser partifællers kritik af hans beslutning om at trække amerikanske soldater ud af det nordøstlige Syrien.

Trumps beslutning om at trække USA's styrker ud af det nordøstlige Syrien er af politikere og medier i USA blevet opfattet som et grønt lys til Tyrkiet til at angribe kurderne i området.

De kurdiske styrker har været USA's allierede i kampen mod Islamisk Stat i Syrien.

Kurderne i Syrien "kæmper for deres land", siger Trump natten til torsdag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi har brugt enorme summer på at hjælpe kurderne med ammunition, våben, penge og udbetalinger, siger Trump.

- Som nogen skrev i en meget, meget stærk artikel i dag, så hjalp de (kurderne, red.) os ikke under Anden Verdenskrig, de hjalp os ikke med Normandiet eksempelvis.

Præsidenten henviser ifølge AFP til en klumme på den konservative hjemmeside Townhall, som støtter Trumps beslutning om tilbagetrækning fra det nordøstlige Syrien.

- Med alt det sagt, kan vi godt lide kurderne, lyder det videre fra Trump.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, afviser ligeledes, at USA har givet Tyrkiet grønt lys til at invadere Syrien.

Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station PBS, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Pompeo har Trump taget en beslutning om at flytte de amerikanske soldater ud af farezonen.

Han tilføjer, at Tyrkiet dog har "legitime sikkerhedsgrunde" til at gennemføre en offensiv i den nordøstlige del af landet.

Tyrkiets militær har onsdag indledt en offensiv i det nordøstlige Syrien.

Offensiven skal være indledt i Tel Abyad. Det er en by og et område, der kontrolleres af den kurdiske milits YPG.

Det tyrkiske forsvarsministerium oplyste sent onsdag aften dansk tid, at i alt 181 militante mål i det nordøstlige Syrien er blevet ramt, siden offensiven begyndte.

