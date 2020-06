Donald Trump siger, at handelsaftale med Kina står ved magt, trods rådgivers melding om at den var droppet.

USA's handelsaftale med Kina står fortsat ved magt. Det skriver USA's præsident, Donald Trump, på Twitter mandag aften lokal tid.

Meldingen lyder, efter at handelsrådgiver i Det Hvide Hus Peter Navarro har sagt til Fox News, at aftalen var blevet droppet.

Navarro har tidligere mandag lokal tid sagt, at det skyldtes delvist Kinas håndtering af coronavirusset, siger Navarro.

Ifølge handelsrådgiveren reagerede Kina ikke tids nok på virusudbruddet, da det brød ud i slutningen af sidste år.

Narrova kalder det et "vendepunkt", at USA først blev informeret om spredningen af coronavirusset, efter at USA og Kina havde underskrevet første fase af handelsaftalen 15. januar.

- På det tidspunkt var der allerede hundredtusinder af kinesere på vej til vores land, der kunne sprede virus, og kun minutter efter at de lettede med flyet, begyndte vi at høre om pandemien, siger Navarro til Fox News.

USA's præsident, Donald Trump, truede allerede i sidste måned med at droppe handelsaftalen med Kina.

Her sagde Trump, at han var meget skuffet over, at Kina ikke stoppede spredningen af coronavirus, og at det havde kastet en skygge over handelsaftalen.

Handelsaftalen mellem USA og Kina ansås som første skridt mod en afslutning på de to landes handelskrig.

Handelskrigen brød officielt ud i sommeren 2018, hvor USA og Kina lagde ekstra told på hinandens varer, men området har været et tema i hele Donald Trumps embedsperiode.

Donald Trump var utilfreds med, at USA havde et stort handelsunderskud til Kina. Det vil sige, at USA importerede langt flere varer fra Kina, end der blev sendt den anden vej.

Første fase af handelsaftalen mellem USA og Kina betød, at kineserne skulle skrue markant op for landenes import af amerikanske varer over de kommende år.

/ritzau/Reuters