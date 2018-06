2342 børn er siden maj blevet skilt fra deres forældre ved grænsen til Mexico. Men Trump står fast på politik.

Washington. USA vil ikke være en "migrantlejr".

Det siger præsident Donald Trump, som er under et stigende pres for at få sat en stopper for adskillelse af migrantbørn og deres forældre ved den amerikanske grænse mod Mexico.

Topfolk i Trumps regering støtter præsidentens "nultolerance politik", der betyder, at alle, der krydser grænsen ulovligt, skal anholdes for at have overtrådt amerikansk straffelov.

Men samtidig vokser kritikken fra rettighedsgrupper og folk inden for præsidentens eget, republikanske parti.

Mens situationen ved grænsen er ved at udvikle sig til en af de mest kritiske i Trumps præsidentskab, så står han fortsat fast på sin migrantpolitik.

Det sker til trods for, at flere demokratiske politikere anklager myndighederne for at udsætte børn for umenneskelig behandling og holde dem i "bure" adskilt fra deres anholdte forældre.

Amnesty International kalder den amerikanske praksis noget, "man forbinder med tortur".

- USA vil ikke være en migrantlejr, og det vil ikke være et sted, hvor man tilbageholder flygtninge, siger Trump i Det Hvide Hus mandag.

- Se, hvad der sker i Europa og se, hvad der sker andre steder. Vi kan ikke tillade, at det sker i USA. Ikke på min vagt, tilføjer han.

Nye tal fra ministeriet for indenlandsk sikkerhed viser, at 2342 børn er blevet adskilt fra deres forældre ved grænsen siden maj.

Det er sket som følge af "nultolerance politikken", som justitsminister Jeff Sessions fremlagde i april.

