Baser opkaldt efter ledere fra borgerkrigen i USA skal ikke omdøbes ifølge den amerikanske præsident.

USA's præsident, Donald Trump, nægter at omdøbe amerikanske militærbaser.

Det skriver præsidenten på Twitter sent onsdag aften dansk tid.

Baserne, der er opkaldt efter ledere fra borgerkrigen i 1860'erne, er blevet en del af de igangværende racediskussioner i USA.

I de seneste par dage har embedsmænd ellers sagt, at USA's forsvarsministerium, Pentagon, inklusive forsvarsminister Mark Esper og hærminister Ryan McCarthy, var åbne for at omdøbe hærens baser.

Men den åbning får præsidenten omgående lukket. I en række tweets skriver han, at baserne er en del af den nationale arv.

- USA trænede og skabte helte på disse baser og vandt to verdenskrige. Derfor vil min administration ikke engang overveje at omdøbe disse storslåede og fabelagtige militære installationer, skriver han.

Diskussionen er blusset op, i forbindelse med at demonstranter over hele USA protesterer mod blandt andet raceforskelle under sloganet Black Lives Matter.

/ritzau/Reuters