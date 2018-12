Dømt advokat påstår, at Trump instruerede ham i at bryde loven. Det er ikke sandt, lyder det fra præsidenten.

Præsident Donald Trump afviser at have instrueret sin tidligere advokat Michael Cohen i at begå lovbrud.

- Han var advokat, og han bør kende loven. Det skriver præsidenten på Twitter.

Trumps tidligere advokat blev onsdag idømt tre års fængsel for blandt andet skatteunddragelse og for at have løjet for Kongressen.

Derudover skal han også have betalt to kvinder, pornoskuespilleren Stormy Daniels og Playboy-modellen Karen McDougal, for ikke at fortælle om deres seksuelle forhold til Trump.

Men det var ikke Donald Trump selv, der instruerede Michael Cohen i at omgå loven, lyder det fra præsidenten torsdag. Overførslen af penge til de to kvinder skal have stået på i tiden op til præsidentvalget i 2016.

- Cohen var skyldig i mange anklager, der ikke havde noget med mig at gøre, hedder det i Trumps tweet.

Både Cohen og anklagemyndigheden siger, at det skete på anmodning fra Trump. Han ville undgå, at det skulle forpurre hans muligheder for at blive præsident.

Den tidligere advokat er kendt skyldig i skatteunddragelse for 1,4 millioner dollar og for at have vildledt om kontakter til russere i forhold til et byggeprojekt, som Trump overvejede i Moskva.

Han indvilgede tidligere i år i at samarbejde med den undersøgelse, som Robert Mueller, den særlige anklager, er i gang med. Han og hans hold efterforsker, om der var en forbindelse mellem Trump-kampagnen og Rusland i valgåret 2016.

Det er en efterforskning, som Trump kalder en "heksejagt".

Cohen løj over for Kongressen ved at hævde, at Trump allerede i januar 2016 droppede et projekt om at bygge et Trump Tower i Moskva. Det har advokaten erkendt over for en føderal domstol i New York i slutningen af november.

Projektet fortsatte lige til midt på sommeren samme år, fortalte han.

/ritzau/Reuters