USA's præsident afviser at have holdt noter fra Putin-møde skjult for andre.

USA's præsident, Donald Trump, afviser mandag rapporter om, at han skal have arbejdet for russiske interesser. Samtidig benægter han at have skjult indholdet af drøftelser ved topmøder med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Ved et pressemøde i Det Hvide Hus siger Trump, at han aldrig har arbejdet for Rusland, og at han ikke har noget kendskab til sin oversætters noter fra hans drøftelser med Putin.

The Washington Post, der blandt andet henviser til et møde mellem de to ledere i Hamburg i 2017, skriver, at Trump har gjort sig usædvanlig stor umage med at holde indholdet af sine samtaler med den russiske præsident hemmelige.

Trump skal ifølge avisen have været i besiddelse af noter, som hans tolk havde taget på mødet. Samtidig instruerede han tolken i ikke at drøfte indholdet af samtalen med andre embedsmænd, lyder det.

- Disse rapporter er falske, siger Trump.

Ifølge The New York Times indledte det amerikanske forbundspoliti, FBI, i 2017 en efterforskning for at få klarlagt, om Trump arbejdede for Rusland. Undersøgelsen blev sat i værk, efter at præsidenten havde afskediget den daværende FBI-chef James Comey.

Det siger anonyme kilder til avisen.

FBI inddelte efterforskningen i to dele: En efterforskningsdel og en analyse af lovgivningen, hvor det blev undersøgt, om præsidentens afskedigelse af Comey var lovlig.

I selve efterforskningen blev det undersøgt, om Trump enten bevidst eller ubevidst arbejdede for Moskva, og hvorvidt han var en trussel mod USA's nationale sikkerhed.

- Efterforskningen blev senere lagt ind under den særlige anklager Robert Muellers bredere undersøgelser af, hvorvidt Rusland påvirkede den amerikanske valgkamp i 2016, skriver The New York Times.

Det står ikke klart, om undersøgelsen stadig er i gang.

Trump har gentagne gange kaldt Muellers efterforskning for en heksejagt mod ham.

