I begge partier var der enighed om, at den første Trump-Biden-debat gik skævt. Præsidenten er dog tilfreds.

Den første tv-debat mellem USA's præsident, Donald Trump, og demokratiske Joe Biden blev vidt og bredt beskrevet som en katastrofal gang mudderkastning.

Men Trump er tilsyneladende tilfreds med debatformen mellem ham og hans udfordrer til præsidentposten.

Det giver han torsdag lokal tid udtryk for på Twitter.

- Hvorfor skulle jeg lade kommissionen for præsidentdebatter ændre reglerne for anden og tredje debat, når jeg vandt let sidste gang?, skriver han.

Under debatten blev Trump ved med at afbryde Joe Biden, som skød igen og blandt andet kaldte Trump "en klovn", "racist" og "den værste præsident, USA nogensinde har haft".

Kommissionen for præsidentdebatter (CPD), som er en uafhængig gruppe, der producerer de amerikanske præsidentdebatter på tv, sagde onsdag, at den vil ændre formatet for de to sidste møder mellem de to kandidater.

De skal finde sted 15. og 22. oktober. Valget er 3. november.

- Vi ønsker ikke nogen ændringer, siger ledende Trump-kampagnerådgiver Jason Miller i et telefonopkald med journalister ifølge The Guardian.

Trump har flere gange erklæret sig selv som vinder af den første debat med henvisning til ikke nærmere identificerede målinger, skriver AFP.

Målinger fra flere amerikanske medier har dog peget på Biden som den, der i den amerikanske befolknings øjne kom bedst ud af debatten. Det viste blandt andet en måling af analyseinstituttet SSRS foretaget for CNN.

/ritzau/