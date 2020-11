Både i 2020 og i 2016 hedder endestationen for præsident Donald Trumps valgkampagne byen Grand Rapids.

Præsident Donald Trump slutter sin valgkampagne mandag på samme sted, hvor han afsluttede sin kampagne i 2016.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Mandag lokal tid besøger Trump nemlig den vigtige delstat Michigan. Her besøger han Traverse City og slutter i Grand Rapids, hvor han også sluttede i 2016.

Ved Trumps sejr i 2016 beskrives det som et vigtigt øjeblik, at han brød den såkaldte blå mur i traditionelle demokratiske delstater, herunder i Michigan, ved at vinde hvide arbejderklassevælgere.

Som i 2016 hævder Trump mandag, at en stemme på Demokraterne vil være ødelæggende for industrien.

- En stemme på Joe Biden er en stemme på at ødelægge bilindustrien, hævder Trump mandag eftermiddag i Traverse City, inden han besøger Grand Rapids mandag aften lokal tid.

Trump har kørt et hektisk tempo op til tirsdagens præsidentvalg, og mandag tilbragte han sin dag i både North Carolina, Pennsylvania og Wisconsin, inden han slutter i Michigan.

I Pennsylvania antydede Trump, at han frygtede, at der ville være valgsvindel i den vigtige svingstat.

Han understregede, at hans advokater ville blive sat på sagen, så snart at valget er ovre. Det skriver nyhedsbureauet AP.

- De har skabt en meget farlig situation her, og jeg mener fysisk farlig. De har gjort meget, meget dårlige ting for denne stat, sagde Trump henvendt til den demokratiske guvernør og hans regering i Pennsylvania.

- Lad være med at snyde, fordi vi holder alle øje med jer. Vi holder alle øje med dig, guvernør, tilføjede Trump.

Pennsylvania har modtaget to millioner forhåndsstemmer og meddelt, at valgresultatet kan blive udsat.

I North Carolina - endnu en vigtig svingstat - sagde Trump til vælgerne mandag, at Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, er en "karrierepolitiker, som ikke bryder sig om amerikanerne".

- Jeg er en outsider, der vil forsvare jer, som I aldrig er blevet forsvaret før, sagde han.

Trump afholder desuden en offentlig demonstration mandag aften i Kenosha, Wisconsin, den by, der var et af epicentrene for de omfattende Black Lives Matter-demonstrationer i sommer.

Derefter fortsætter turen til Grand Rapids.

/ritzau/AFP