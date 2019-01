Journalisterne dækker ikke pressemøderne i Det Hvide Hus ordentligt, mener USAs præsident Donald Trump.

Præsidenten har derefter givet sin pressetalskvinde Sarah Huckabee Sanders besked på, at det ikke længere er besværet værd at holde regelmæssige pressemøder for at svare på spørgsmål fra pressen - sådan som det ellers har været kutyme under tidligere præsidenter.

'Årsagen til, at Sarah Sanders ikke længere går på talerstolen er, at pressen behandler hende så uforskammet og gengiver hende så unøjagtigt,' skriver Donald Trump på Twitter.

Der er blevet stadig længere mellem pressemøderne i Det Hvide Hus siden Donald Trump flyttede ind for to år siden, og præsidenten er i konstant krig med flere tonenagivende medier og tv-stationer i USA.

The reason Sarah Sanders does not go to the “podium” much anymore is that the press covers her so rudely & inaccurately, in particular certain members of the press. I told her not to bother, the word gets out anyway! Most will never cover us fairly & hence, the term, Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2019

Præsidenten anklager med jævne mellemrum gange medierne for at bringe 'fake news' og for at behandle ham uretfærdigt.

I november sidste år kom den foreløbige kulmination på præsidentens mange sammenstød med pressen, da han på et pressemøde udskammede CNNs politiske reporter Jim Acosta og efterfølgende valgte at fratage ham adgangen til Det Hvide Hus.

»Nu skal jeg sige dig noget, CNN burde skamme sig over at have dig ansat. Du er en uhøflig, forfærdelig person. Du burde ikke arbejde for CNN,« lød bandbullen fra Donald Trump.

Et andet medie, der i den grad har gjort sig upopulært hos præsidenten er den prisbelønnede Washington Post, der har udarbejdet et faktatjek af alt, præsidenten har sagt siden sin tiltræden. 8.158 gange er han kommet med urigtige eller vildledende oplysninger.

Efter dette pressemøde 7. november fik CNNs Jim Acosta frataget sin akkreditering til Det Hvide Hus. Foto: ERIK S. LESSER/EPA/RITZAU SCANPIX

Seneste gang, Sarah Huckabee Sanders svarede på spørgsmål fra pressen var 18. december.

Præsidenten dukkede 3. januar op i presserummet - men det var blot for at komme med en meddelelse om grænsekontrol. Ikke for at svare på spørgsmål.

Både Sanders og Trump har holdt korte interimistiske pressemøder foran presserrummet i Det Hvide Hus - men muligheden for at stille spørgsmål er som oftest begrænset.

I en kommentar tager sammenslutningen af journalister med privilegeret adgang til Det Hvide Hus, The White House Correspondent's Association, afstand fra præsidentens nye beslutning. Pressemøderne understreger, at 'ingen er hævet over at blive stillet spørgsmål', skriver foreningens formand.