Mandag roste USA's præsident Kina for at købe flere amerikanske varer. Tirsdag har han aflyst handelssamtaler.

Handelsforhandlinger mellem USA og Kina er aflyst, oplyser USA's præsident, Donald Trump, tirsdag. Det skriver dpa.

Trump begrunder det med, at Kina skulle have gjort mere for at forhindre virusudbruddet.

- Med det, de har gjort mod dette land og verden, vil jeg ikke tale med Kina lige nu. De skulle have stoppet det. Så det er korrekt, jeg har aflyst samtaler med Kina, siger han.

Udmeldingen kommer, få dage efter at repræsentanter for de to lande skulle have drøftet den såkaldte fase 1-handelsaftale, som parterne aftalte i januar. Men det planlagte møde blev aflyst.

Det er uvist, om Trump overvejer helt at droppe aftalen med Kina, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trumps udmelding kommer ifølge dpa, dagen efter at han roste Kinas øgede import af amerikanske landbrugsvarer, som er et af de centrale punkter i fase 1-aftalen.

Overordnet har Trump i sin tid som præsident arbejdet for at nedbringe USA's store underskud i samhandlen mellem verdens to største økonomier.

Fase 1-aftalen indebærer blandt andet, at Kina skal øge sin import af amerikansk producerede varer.

/ritzau/