- Det bliver over mit lig, siger Donald Trumps advokat om et muligt interview mellem Trump og Robert Mueller.

Donald Trumps advokat Rudy Giuliani afviser kategorisk et interview mellem præsidenten og den særlige anklager Robert Mueller.

- Det bliver over mit lig, siger Rudy Giuliani i et interview med Fox News.

Den tidligere FBI-chef Robert Mueller står i spidsen for efterforskningen af mulig russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Giuliani kalder Mueller og hele holdet bag efterforskningen for "en joke".

Mueller har flere gange anmodet om et interview med præsidenten.

I sidste måned besvarede Det Hvide Hus skriftligt en række spørgsmål. Spørgsmålene drejede sig om muligt samarbejde mellem Trump og Rusland.

Giuliani kritiserer i interviewet med Fox News også Trumps tidligere advokat Michael Cohen. Han kalder ham blandt andet for en "lystløgner".

Cohen udtalte fredag, at Trump var klar over, at det var i strid mod reglerne, da Cohen i 2016 sørgede for betaling til to kvinder.

De blev angiveligt betalt for for at holde mund med oplysninger, der kunne skade Trump i præsidentvalgkampen.

Men ifølge Giuliani blev betalingerne foretaget af hensyn til Trumps familie. Og altså ikke for at influere valgresultatet.

- Jeg kan finde vidner, der kan fortælle, at præsidenten var bekymret for, hvordan det ville påvirke hans børn og hans ægteskab. Jeg ved, hvad han var bekymret for, og det kan jeg finde 20 vidner, der kan fortælle, siger han.

Cohen blev onsdag idømt tre års fængsel for skatteunddragelse, for at have løjet for Kongressen og for betalingen til de to kvinder.

Trump har tidligere afvist betalingen. Senere har han dog givet dårlige råd fra Cohen skylden for, at betalingerne blev foretaget.

/ritzau/AP