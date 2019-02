Efter næsten otte timers afhøring foran et velforberedt kongresudvalg brød Donald Trumps forhenværende advokat og 'fixer', Michael Cohen grædende sammen.

Men årsagen til de strømmende tårer var uventet.

Cohen var mødt op for at fortælle sin sandhed om sin forhenværende chef, Donald Trump. Derfor gjorde kongresudvalgets republikanske medlemmer (Trumps parti) deres bedste for at underminere advokatens troværdighed.

Således blev den 52-årige advikat og far til to teenagere kaldt både 'løgnhals', 'uværdig', 'koldhjertet', 'narcissistisk' og 'selvisk'.

»Jeg kan føle din smerte,« sagde kongresudvalgets demokratiske formand, Elijah Cummings til Michael Cohen. Efter otte timers afhøring kunne Donald Trumps eks-advokat ikke holde tårerne tilbgae.. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP Vis mere »Jeg kan føle din smerte,« sagde kongresudvalgets demokratiske formand, Elijah Cummings til Michael Cohen. Efter otte timers afhøring kunne Donald Trumps eks-advokat ikke holde tårerne tilbgae.. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Men det var først, da udvalgets demokratiske formand Eljah Cummings til sidst tog ordet og afrundede dagens maraton-afhøring, at Cohens tårer fik frit løb.

»Michael Cohen, da du ankom her i morges, kunne jeg føle din smerte. Du ved, at du har løjet og du ved, at de har begået forbrydelser. Derfor skal du også i fængsel. Men samtidig kan jeg fornemme, at du har taget en beslutning for at ære din familie. Ligesom jeg ved du, at vi som land kan gøre tingene så meget bedre. Og jeg tror, at dit vidneudsagn her i dag er første skridt henimod en bedre Michael Cohen og måske også et bedre USA.«

Mens Elijah Cummings, der i 60'erne demonstrerede for menneskerettigheder side om side med Martin Luther King, talte, fik Michael Cohen sværere og sværere ved at holde tårerne tilbage.

Og til sidst lod han dem løbe frit.

Kongresrådets demokratiske formand, Elijah Cummings styrede afhøringen af Michael Cohen med hård og upartisk hånd. Hans afslutningstale, fik Trumps eks-advokat og 'fixer' til at græde. Foto: JOSHUA ROBERTS - Reuters Vis mere Kongresrådets demokratiske formand, Elijah Cummings styrede afhøringen af Michael Cohen med hård og upartisk hånd. Hans afslutningstale, fik Trumps eks-advokat og 'fixer' til at græde. Foto: JOSHUA ROBERTS - Reuters

Michael Cohen arbejdede for Donald Trump i ti år. Og gårsdagens afhøring skortede ikke på afsløringer.

Bl.a. påstod Michael Cohen at, Donald Trump selv var med til at betale tys-tys-penge til to påståede elskerinder. Ifølge Cohen kendte Trump også alt til sønnen Donald Jr's 'hemmelige' møde med højtplacerede russiske forbindelser før præsidentvalget i 2016.

Og de 'bensporer', der i sin tid forhindrede Trump i at deltage i Vietnamkrigen, var ifølge Cohen også opdigtede.

»Donald Trump er en bedrager og en racist,« fortalte Michael Cohen, der til maj selv starter afsoningen af en tre-årig fængselsstraf - bl.a. for at lyve over for den amerikanske kongres.